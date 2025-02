Gobolka Shabellaha Dhexe oo noqday furinta ugu weyn ee lagu dagaalamayo

Taliyaha oo sheegay in argagixisadu ay jabtay ayaa xusay in Shabaabku ay haystaan laba doorasho, oo uu ku kala sheegay inay isa soo dhiibaan iyo inay dhintaan.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ay la socdaan kuwo kale oo loogu talagalay inay qabtaan deegaanka Caadley, iyagoo la hawlgalaya ciidamo la sheegay in ay ku diyaarsan yihiin duleedka deegaanka Caddaan-Laxey.