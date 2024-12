Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo ansixiyay Hawlgalka AUSSOM ee dalka

Dalalka Uganda, Burundi, Jabuuti iyo Kenya ayaa la filayaa in ciidamadooda ay qayb ka sii ahaadaan hawlgalka cusub, waxaanse kala caddeyn masiirka Militariga Itoobiya, inkastoo Muqdisho iyo Addis Ababa ay 11-kii bishan xal ka gaareen xiisadidii labada dal ee ka dhalatay heshiiskii is afgaradka badda ee ay Itoobiya 1-dii bishii January la gaartay Somaliland.

