Golaha Ammaanka oo fadhi ka yeeshay xaaladda Gaza iyo farriin loo diray Israel

Linda Thomas-Greenfield ayaa sheegtay inaanan la aqbali karin in raashiinka loo adeegsado sida hub oo kale, iyadoo dhinaca kalena ku baaqday in xabad joojin bani’aadantinimo laga sameeyo Marinka Gaza.

Joyce Msuya ayaa sheegtay in xanibaadda guud ee ay Israel ku soo rogtay waqooyiga Marinka Gaza ay natiijadeedu noqotay in raashiin iyo biyo la’aan ay soo food saarto 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku nool dhulkaasi.