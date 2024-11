Golaha Ammaanka oo jeediyay cambaareyn maldahan, una muuqatay mid ka dhan ah Israel

Taliska Hawlgalka UNIFIL ayaa Sabtidii sheegay in Ciidamada Israel ay 8-dii bishan burburiyeen qayb ka mid ah gidaarka ku wareegsan mid ka mid ah xeryahooda xuduudda. Taliska ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in ficilada Ciidamada Israel ay yihiin xadgudub bareer oo ka dhan ah xeerarka caalamiga ah.

