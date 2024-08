Golaha Ammaanka oo ku dhiiran la’ in tallaabo laga qaado Israel

Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa xalay kulan ka yeeshay weerarkii ay dadka faraha badan ku dhinteen ee ay Israel Sabtidii ka gaysatay Dugsiga Al-Tabin (Al-Taba’een) ee Marinka Gaza.

Diyaaradaha dagaalka Israel ayaa garaacay dhismaha iskuulkaasi, oo gabaad u ahaa qoysas barakacayaal ah. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 100 qof oo shacab ah, halka tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen.

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Arrimaha Bani’aadantinimada ayaa Xubnaha Golaha Ammaanka u sheegtay in dhacdooyinka ceynkaasi oo kale ah ay ku soo noqnoqdeen Marinka Gaza, dadka rayidka ahna ay noqdeen kuwo si joogto ahi loo bartilmaameedsado.

Rosemary DiCarlo, Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa Israel ku eedeysay inay weli waddo barakacinteeda khasabka ah ee dadka rayidka ah.

Waxay sheegtay in weerarada ka sii socda Marinka Gaza ay xaalad masiibo ah ku noqdeen dadka rayidka ah, waana xilli sida ay sheegtay aanay jirin meel ammaan ah oo ku taala Gaza.

“Ma jirto meel nabdoon oo ku taal Gaza, haddana dadka rayidka ah ayaa weli lagu amrayaa inay qaxaan.” Ayay tiri haweeneydan oo ka digtay khatarta sii kordheysa ee ka jirta Bariga Dhexe.

Haweeneydan ayaa walaac ka muujisay isku dhacyada sii kordhaya ee u dhaxeeya Xisbullah & Israel iyo weerarada ay Ciidamada Israel ka wadaan Daanta Galbeed ee la haysto iyo Bariga Qudus, kuwaa oo dhammaantood xaaladda uga sii daraya dabkan ka shidan gobolka.

Rosemary DiCarlo ayaa ku baaqday in xabad joojin degdeg ah laga sameeyo Marinka Gaza, maadaama dagaalka ka socdo uu gobolka ku riixayo sida ay sheegtay masiibo ka weyn xaaladda hadda jirta.

Rosemary DiCarlo ayaa Golaha Ammaanka ku boorisay inay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaan ah ee lagu dejin karo xiisadda gobolka, iyadoo la eegayo bay tiri nabadda iyo xasilloonida mustaqbalka fog ee Bariga Dhexe.

Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, ugu yaraan 39,929 qof oo dad rayid ah ayaa lagu dilay Marinka Gaza, iyadoo 92,240 kalena lagu dhaawacay, kuwaa oo u badan haween iyo carruur.

Safiirka Falastiin u jooga Qaramada Midoobey, Danjire Riyad Mansour ayaa kulanka ka sheegay in Israel ay dhegaha ka fureysanayo cambaareynta caalamiga ah ee ka dhanka ah, si ay u joojiso weerarada ay ku hayso shacabka aan waxba galabsan, kaabeyaasha rayidka iyo inay fasaxdo kaalmada bani’aadantinimo.

Safiirka ayaa sheegay inay Israel aalaaba dadka rayidka ah ku beegsaneyso goobihii ay u asteysay inay yihiin aag bani’aadantinimo.

Safiirka ayaa Golaha Ammaanka ku dhalleeceeyay inaysan wax ku filan ka qaban xadgudubyada joogtada ah ee Israel, xilligan oo gobolka ay ku sii waddo xaalad hubinti la’aan ah.

Riyad Mansour ayaa Golaha Ammaanka ku booriyay inay cunaqabateyn ku soo rogaan Israel, iyadoo la ilaalinayo mabaadii’da aasaasiga ah ee bani’aadantinimada, si loo joojiyo dilka ballaaran ee shacabka, waxna looga qabto masiibada bani’aadantinimo ee Gaza.

Safiirka Israel ee Qaramada Midoobey, Gilad Erdan ayaa dhankiisa Ururka Xamaas ku eedeeyay in ay gabaad ka dhiganayaan dadka rayidka ah, eedeymahaasi oo aysan jirin cid si madaxbanaan u xaqiijin karta.

Linda Thomas-Greenfield, Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in kulankan uu hadafkiisu yahay in lagu yareeyo heerkulka Bariga Dhexe, iyadoo golaha u sheegtay in gobolku uu ku sii dhawaanayo isku dhac ballaaran.

Waxa kaloo ay sheegtay in Mareykanku uu hadda diiradda saarayo, sidii loo dejin lahaa xiisadda gobolka, loogana fogaan lahaa iska horimaad gobolka oo dhan ah.

“Taasi waxay ka bilaabataa dhameystirka heshiis xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Marinka Gaza, lana sii daayo la haysteyaasha.” Ayay tiri Linda Thomas-Greenfield.

Golaha Ammaanka ayaa bogaadiyay dadaalada ay sameynayaan Masar, Qatar iyo Masar ee ku saabsan in dib loo bilaabo wada hadaladii Israel iyo Xamaas ee xabad joojinta Gaza iyo in la gaaro heshiis maxaabiis is weydaarsi ah.

Golaha Ammaanka oo ah hay’addii ugu sarreysay Qaramada Madoobey ee dhanka fulinta ayaa fadeexad kala kulmay jawaab la’aantooda dembiyadan ay Israel ka gaysaneyso Marinka Gaza, bacdamaa ay ku adkaatay in ay gaaraan go’aamo ka dhan ah jebinta joogtada ah Israel ee shuruucda caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka.

Golaha ayaa 25-kii bishii March soo saaray qaraar uu taageeray Mareykanka oo lagu dalbanayay in si shuruud la’aan ah xabad joojin looga sameeyo Gaza, balse ay Israel ku gacan seyrtay.

Israel ayaa dunida horteeda waxba kama jiraan kaga soo qaadday kala sarreynta sharciga iyo ku dhaqanka qaanuunka, tanina waxay keentay in lagu maadsado Qaramada Midoobey iyo in sharciga uu qabto cid gaar ah.

Israel waa maamulka keliya ee dowlad illaa ka dowlad aan lahayn sawir wanaagsan oo dhanka xuquuqda aadanaha.

Duulaanka Gaza ayaa sii xumeeyay muuqaalkii Israel ee dunida, ka dib markii bulshada caalamka ay si weyn uga carootay gacanta adag ee ay ku wajaheyso dadka rayidka ah.

Iyadoo dunida oo dhan ay ka carreysan tahay waxa ka socdo Gaza, haddana Golaha Ammaanka ayaa ku dhiiran la’ in ay tallaabo ka qaadaan Israel, nooca ay doontaba ha noqotee.