Golaha ammaanka oo kulan degdeg ah ka yeelanaya dhacdadii Rafah

Griffiths ayaa hoosta ka xariiqay inaanan la qaadin karin in Israel ay weerarkii xerada dadka barakacayaasha ku tilmaamto mid khalad ah, isagoo ka jawaabayay warka shalay ka soo yeeray Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ee uu ku sheegay in weerarka uu u dhacay si aan ku talagal ahayn.

Wararka ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in Golaha Ammaanka uu xoojiyo go’aanka Jimcihii ka soo baxay Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ ee lagu faray Israel in ay soo afjarto duulaankeeda Rafah.

Safiirka Algeria u jooga Qaramada Midoobey, Danjire Amar Bendjama ayaa mar sii horreysay sheegay in ay doonayaan in dunida ay Israel kula xisaabtanto dembiyada ay gaysaneyso.