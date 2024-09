Golaha Ammaanka oo kulan degdeg ah ka yeeshay colaadda Lubnaan iyo Israel

Wasaaradda ayaa sheegtay in saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ay 641 qof ku dhinteen weerarada Israel, in ka badan 2,000 oo kalena ay ku dhaawacantay.

Dowladaha Faransiiska iyo Mareykanka oo riixaya dadaalada lagu doonayo in xabad joojinta lagaga sameeyo xuduudda Lubnaan iyo Israel ayaa ku baaqay in si degdeg xiisadda loo dejiyo.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa sheegay in xaaladda gobolka ay ka sii dareyso, loona baahan tahay in tallaabo degdeg ah la qaado.