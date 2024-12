Golaha Ammaanka oo kulan degdeg ah yeelanaya, ka dib cabasho ka timid Israel

Xoghaye Guterres ayaa sheegay in kororka weerarada Xuuthiyiinta iyo Israel ay uga sii darayaan xiisadda Bariga Dhexe, isagoona adkeeyay baahida loo qabo inay is xakameeyaan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov ayaa mar sii horreysay sheegay in xalka gobolka uu ku xiran yahay in la joojiyo dagaalka Gaza.