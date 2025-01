Golaha Ammaanka oo kulan ka yeeshay shaqo joojinta lagu sameynayo UNRWA

Lazzarini ayaa golaha ku booriyay in ay dib u riixaan sharciyada Knesset-ka iyo inay hubiyaan in la sii wado taageerada maaliyadeed ee UNRWA, iyadoo markaasi ay xubnaha golaha la imanayaan wadiiqo siyaasadeed oo dhab ah oo wax lagaga qabanayo dhibaatada Falastiiniyiinta.

Madaxa Hay’adda UNRWA ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ka codsaday in dhaqaale degdeg ah loo helo hay’adda, isagoona ka digay in shaqadeeda naf badbaadinta ay si lama filaan ah u dhammaan karto, iyada oo aanay jirin ilo ku filan.

Mr. Lazzarini ayaa ku waramaya in dhaqangelinta labada sharci ay ku soo beegmayaan, iyadoo la qorsheynayo buu yiri in la ballaariyo deegaameynta sharci darrada ah ee ay Israel ka sameynayso dhulka Falastiiniyiinta ee ay xoogga ku haysato.

Philippe Lazzarini, Madaxa Hay’adda UNRWA ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray eedeymaha ay Israel u soo jeedisay shaqaalahooda. Waxaa uu bidhaamiyay in eedeymahaasi ay yihiin kuwo been abuur ah, oo ay hormuud ka yihiin buu yiri masuuliyiinta Israel, isa-markaana aysan hay’addooda taageerin wax argagixiso ah.

Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay baaxadda hay’adda iyo xiriirka ay la leedahay qaybaha bulshada ay yihiin wax aan la is barbardhigi karin, haddii la isku dayo in cid kale lagu wareejiyo shaqadii ay muddada dheer ka soo wadday dhulka Falastiiniyiinta.

Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa warbixin ka dhageystay Madaxa Hay’adda UNRWA, Philippe Lazzarini, kaas oo ka digay cawaaqibka ba’an ee ka dhalan kara qorshaha ay Israel Khamiista ku dhaqangelineyso labadaasi sharci. Madaxa Hay’adda UNRWA ayaa sheegay in labadan sharci ay halis gelinayaan nolosha mallaayiin Falastiiniyiin ah iyo inay horseedi doonaan khataro wiiqaya heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee Israel iyo Xamaas.