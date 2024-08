Golaha Ammaanka oo kulan ka yeeshay xiisadda Bariga Dhexe iyo baaq ay soo saareen

Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa gelinkii dambe ee Arbacadii kulan degdeg ah ka yeeshay xaaladda ka soo korortay Bariga Dhexe, ka dib weeraradii xagga cirka ee lagu dilay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh iyo Fu’ad Shukur oo ka mid ahaa Saraakiisha Ururka Xisbullah.

Xisbullah ayaa shalay galab xaqiijisay geerida Fu’ad Shukur, kaas oo ay sheegtay in uu ahaa Abaanduulihii Garabka Militariga ee ururka, laguna dilay duqayn Talaadadii ka dhacday duleedka Magaalada Beirut. Saraakiisha Xisbullah ayaa laga soo xigtay in ay ka aargudan doonaan Israel, waxayna tani xoojisay hanjaabadihii Iran iyo Xamaas ee ku aaddanaa in ay u aargudi doonaan Ismail Haniyeh.

Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo gelinkii dambe ee Arbacadii kulan ku yeeshay Xaruntooda Magaalada New York ayaa Rosemary DiCarlo, Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ka dhageystay warbixin ku saaban kor u kaca xiisadda khatarta badan ee ka jirta gobolka.

“Weeraradii ugu dambeeyay ee dhacay waxay ka dhigan yihiin koror halis badan oo soo kordhay.” Ayay tiri haweeneydan oo xustay in colaadda muddada dheer ka jirta Marinka Gaza ay khatar dhab ah ku tahay nabadda iyo xasilloonida gobolka.

Waxay ka digtay xiisadda cirka isku shareertay ee ka dhalatay dilka Hoggaamiyihii Xamaas loogu gaystay Magaalada Tehran ee dalkaasi Iran.

“Qaramada Midoobey iyo Beesha Caalamka waa inay si wadajir ah uga hortaggaan ficil kasta oo keeni kara in colaadda ay aad u weynaato, si degdeg ahna ay ku ballaarato.” Ayay tiri Rosemary DiCarlo.

Haweeneydan ayaa xoojisay baaqii uu shalay jeediyay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ee ahaa in dhammaan dhinacyadu ay is xakameeyaan, waxayse sheegtay in is xakameyn oo keliya aysan ku filneyn xilligan aadka u xasaasiga ah.

“Waxaa si degdeg ah loogu baahan yahay in la xoojiyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu bedelo mowqifka iyo in la raadiyo waddada lagu gaari karo nabadda iyo xasilloonida gobolka.” Ayay tiri Rosemary DiCarlo.

Waxa kaloo ay ku baaqday “Isgaarsiinta loo adeegsado weerarada gantaalada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo weerarada kale ee dhimashada keenaya waa in la joojiyo.”

Golaha ayay ku boorisay “Waxaan u baahanahay tallaabo diblomaasiyadeed oo degdeg ah oo wax ku ool ah, si loo dejiyo xaaladda gobolka. Golahani wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa arrintan. Waqtigu waa hadda.”

Danjiraha Iran u jooga Qaramada Midoobey, Amir Saeid Iravani oo kulankaasi ka hadlay ayaa fal argagixiso oo fuleynimo ah ku tilmaamay dilka ay Israel u gaysatay sida uu yiri Ismail Haniyeh.

“Falkan argagixiso waa calaamad kale oo muujineysa qaabka argagixisanimada ee Sahyuuniyadda ee tobanaanka sano jirsatay iyo burburinta lagu beegsanayo Falastiiniyiinta iyo dadka kale ee taageersan qaddiyadda Falastiin ee gobolka iyo meelaha ka baxsan.” Ayuu yiri Safiirka.

Safiirka ayaa Israel ku dhalleeceeyay “Marka laga yimaado ujeedadeeda argagixisanimo, Sahyuuniyadda waxa ay sidoo kale waday yoolal siyaasadeed, iyada oo dooneysay in ay carqaladeyso maalinta 1aad ee dowladda cusub ee Iran oo mudnaanta siisay nabadda iyo xasilloonida gobolka.”

Safiirka oo si adag u cambaareeyay dilka loo gaystay Ismail Haniyeh ayaa tilmaamay in uu xadgudub daran ku yahay sharciga caalamiga ah iyo axdiga Qaramada Midoobey, isagoona Golaha Ammaanka ku booriyay in Israel laga qaado tallaabo wax ku ool ah.

Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa geba-gabadii ku baaqay in dalalka saamaynta ku leh dhinacyada ay gacan ka gaystaan, sidii xal loogu heli lahaa xiisadda taagan, isla-markaana ay hormuud ka noqdaan in xabad joojin laga sameeyo Gaza, loona joojiyo dilka lagu hayo dadka rayidka ah, gaar ahaan carruurta, haweenka, shaqaalaha gargaarka iyo Saxafiyiinta.