Golaha Wasiirada Israel oo cod u qaadaya heshiiska lala galay Xamaas

Netanyahu ayay ku adkaan doontaa in xukuumaddiisu ay ka laabato heshiiskan, marka aad eegto in Trump uu riixayo in la soo afjaro colaadda Gaza.

Smotrich ayaa isna Netanyahu ka dalbaday inuu ballanqaadayo in dib loo bilaabi doono dagaalka, ka dib wejiga koowaad ee xabad joojinta, isagoona tani shuruud uga dhigay in xisbigiisa uu kaga sii mid ahaan doono dowladda wadaagga ah.

Wasiirada Amniga, Itamar Ben-Gvir iyo Maaliyadda Bezalel Smotrich ayaa muddo dheer diidanaa in la joojiyo dagaalka ay sheegeen in lagu wiiqayo awoodda militari ee Xamaas.

Goor sii horreysay ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in inta badan xubnaha golahaasi ay taageersan yihiin heshiiska, oo horseedaya in la sii daayo maxaabiista Israeliyiinta ee lagu hayo gudaha Gaza.