Golaha Wasiirada oo ansixiyay Qorshaha Isbedelka Qaranka ee NTP (Wax ka ogow)

Raysal Wasaare Barre ayaa xilligaasi sheegay in is bedelkani uu xambaarsan yahay rajo cusub iyo hiigsi fog, oo ku aaddan kobaca iyo horumarka dalka & dadka, isla-markaana diiradda saaraya maalgelinta ilaha wax soosaarka, si loo gaaro kobac dhaqaale, shaqo abuur iyo fursado horumarineed.

Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa 22-kii bishii May ee sanadkii hore ee 2024 ka sheegay Magaalada Muqdisho in Qorshaha Isbedelka Qaranka ee NTP uu tusaale u yahay hannaanka cusub ee ay qaadday Somaliya, kaas oo xoogga saaraya sida uu yiri waxqabad muuqda iyo is bedel dhab ah.

Somaliya ayaa sanadkii hore go’aansatay in ay u guurto Qorshaha Qaran ee NTP, ka dib markii ay sheegtay in ay ka guureyso Qorshaha 9aad ee Horumarinta Qaranka (NDP9), kaas oo dowladdan iyo tii ka horreysay ay siyaasad ahaan ku dhaqmayeen.