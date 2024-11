Guddiga FRC oo sheegay in macluul degdeg ah ay ku soo wajahan tahay waqooyiga Gaza

Madaxa Hay’adda WHO, Tedros Ghebreyesus oo ka jawaabaya qaylo dhaanta shaqaalaha caafimaadka ayaa yiri “Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah kor loogu qaado oo si badbaado leh loo gaarsiiyo gargaarka bani’aadantinimo, oo ay ugu horreeyan cuntada iyo dawooyinka.”

Qiyaastii 95,000 oo qof ayaa la sheegaa in ay ku xaniban yihiin halkaasi, kuwaa oo ay adag tahay in la gaarsiiyo gargaarka bani’aadantinimo ee naf badbaadinta.

Madaxa Hay’adda WHO ayaa sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in loogu gurmado dadka faraha badan ee weli ku go’doonsan dhulkaasi.

Guddiga ayaa sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in dhinacyada dagaalamaya ay u hagaajiyaan habdhaqankooda, si wax looga qabto masiibada bani’aadantinimo ee Marinka Gaza, gaar ahaan waqooyiga Gaza.