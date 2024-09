Guterres “Dagaalka Lubnaan wuxuu u horseedi karaa inay ku lug yeeshaan awoodaha dibadda”

Washington iyo Paris oo ka mid ah xulafada ugu muhiimsan ee Israel ayaa sheegay in xabad joojinta 21-ka cisho ah ay muhiim u tahay in la sameeyo wada-xaajoodka nabadda ee loo baahan yahay.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in dagaalka dalka Lubnaan uu Bariga Dhexe u horseedayo cawaaqib buu yiri aan la qiyaasi karin. Xoghayaha ayaa sheegay in dagaalkan uu uga sii darayo xiisaddii bilowgii hore ka dhalatay weerarada dhimashada faraha badan sababay ee weli ay Israel ka waddo Marinka Gaza.