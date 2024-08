Hassan Nasrallah oo ka hadlay weerarka aargoosiga ay ka fuliyeen gudaha Israel

Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah, Hassan Nasrallah ayaa xalay jeediyay khudbad uu kaga hadlayay gantaalaha ay iyaga iyo Israel is dhaafsadeen Axaddii.

Hoggaamiyaha ayaa marka hore sheegay in weerarka ay ku ekeeyeen gudaha Israel uu ahaa wejiga koowaad ee qorshaha ay Israel uga aargudanayaan dilkii ay 30-kii bishii July u gaysatay Fuad Shukr, oo ahaa Abaanduulihii Garabka Militariga Xisbullah, kuna dhintay duqayn ay Israel ka fulisay duleedka Magaalada Beirut.

Hoggaamiyaha ayaa tilmaamay in ay horey digniin uga soo saareen in haddii la weeraro Caasimadda Beirut ay noqon doonto khad cas ay Israel ka gudubtay.

Waxa uu sheegay in sababta ka dambeysay dib u dhaca aargoosiga ay tahay, iyaga oo fursad siinayay wada hadalada xabad joojinta Gaza ee u dhaxeeya Israel iyo Ururka Xamaas, ha yeeshee ay arkayn in Mareykanka aysan daacad ka ahayn in heshiis laga gaaro colaadda Gaza, ka dib markii uu ka gaabiyay in si sax ah uu Madaxda Israel ugu cadaadiyo joojinta dagaalka, taasina ay keentay in Xisbullah ay haatan weerar aargudasho ku qaaddo gudaha Israel, sida uu yiri.

Waxa kaloo uu sheegay in Xoogaga Xisbullah ay garaaceen Saldhigga Glilot ee waqooyiga Tel Aviv, kaas oo ay leedahay Hay’adda Sirdoonka Israel ee Mossad, waxa uu intaa raaciyay in sidoo kale ay beegsadeen Xarunta Sirdoonka Militariga ee Qaybta 8200.

Hoggaamiyaha ayaa intaasi ku daray in ciidamadiisu ay bartilmaameedsadeen oo keliya xarumaha ciidamada.

“Ma beegsanin goobaha dadka rayidka, dhammaan meelaha aan beegsanay waa xeryo ciidan.” Ayuu yiri Hassan Nasrallah, Hoggaamiyaha Xisbullah.

Hassan Nasrallah ayaa xaqiijiyay in ay weerarkooda u adeegsadeen in ka badan 300 oo gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.

Hassan Nasrallah ayaa xusay in ay qiimeyn doonaan saamaynta uu weerarkan ku yeeshay Israel, ka hor inta aysan go’aansan in la fuliyo wejiga labaad ee weerarka iyo in kale.

Israel ayaa dhankeeda sheegtay in ay weerar qorsheysan ku qaadday goobaha Ururka Xisbullah ee koonfurta dalka Lubnaan, ka hor inta aanu bilaaban weerarka aargoosiga.

Israel ayaa beenisay in wax khasaare ah oo la taaban karo uu ka soo gaaray weerarka Xisbullah, iyadoona ku faantay in weerarkeedii ka hortagga ahaa uu kala dhantaalay weerarkii ay abaabulayeen.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ka digay in tallaabadii shalay aysan noqon doonin dhammaadka ololaha ka dhanka ah Xisbullah, sida uu yiri.

Saddex qof ayaa ku dhintay weerarka ka dhacay dalka Lubnaan, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka ee dalkaasi. Xisbullah waxay sheegtay in la dilay laba ka mid ah dagaal-yahanadeeda, halka Tel Aviv ay qiratay in askari ka tirsan Ciidanka Difaaca uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen waqooyiga Israel, ka dib gantaal laga soo riday koonfurta Lubnaan.

Israel iyo Xisbullah ayaa qarka u saaran dagaal buuxa, inkastoo labada dhinac aanu midna diyaar u ahayn dagaal toos ah oo dhex mara.