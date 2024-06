Hassan Nasrallah oo ku hanjabay inay garaaci doonaan Qubrus, haddii laga soo weeraro

Dhanka kale Hassan Nasrallah ayaa ka digay in Xisbullah ay bartilmaameedyo ka dhan ah Israel ka gaysan doonto Badda Mediterranean-ka, haddii Tel Aviv ay ku dhiirato in dagaal buuxa ay la gasho Xisbullah.

“Waxaan ka digaynaa in Qubrus ay cadowga u ogolaato in garoomadooda iyo saldhigyadooda lagaga soo duulo Lubnaan. Haddii ay taasi dhacdo waxay ka dhigan tahay in Dowladda Qubrus ay qayb ka tahay dagaalka, iska caabintuna waxay ula macaamili doontaa qayb ka mid ah dagaalka.” Ayuu yiri Hassan Nasrallah.

Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah ayaa sheegay inay xogta ku hayaan in Israel ay qorsheynayso in garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada Qubrus ay u adeegsato arrimo ciidan, isla-markaana ay kaga soo duusho Lubnaan.

Waxa uu sheegay in Israel ay damacsan tahay in Qubrus ay u adeegsato meel ay ka soo weerarto dalka Lubnaan, taasna ay si adag uga digayaan.