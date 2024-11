Haweeney Israel ahayd oo lagu dilay waqooyiga Marinka Gaza

Tan iyo xilligaasi ayaa waxaan jirin wax heshiis maxaabiis is dhaafsi ah oo labada dhinac dhex maray, inkastoo ay marar badan guuldareysteen isku dayo caalami ah oo lagu doonayay in Gaza lagaga sameeyo xabad joojin, la iskuna dhaafsado maxaabiista. Dadaalada xabad joojinta ayaa waxaa wiiqay Israel oo dooneysa xabad joojin ku-meel-gaar ah iyo Xamaas oo ku adkeysaneysa xabad joojin dhameystiran oo dagaalka lagu soo afjarayo.

Abu Ubaida ayaa sidoo kale Netanyahu ku eedeeyay in xukuumaddiisu ay wiiqeyso wada hadalada xabad joojinta Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee labada dhinac.

“Nolosha haweeney kale oo maxbuus ah oo iyada lala haayay ayaa khatar ugu jirto inay dhimato.” Ayuu yiri Afhayeenka Al Qassam oo muujiyay in dawo la’aanta ka jirta Gaza ay keeni karto in haweeneydaasi ay u geeriyooto dhaawaca soo gaaray.