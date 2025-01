Haweeney la doonayay in lagu wareejiyo Israel oo duqayn lagu bartilmaameedsaday

Afhayeenka ayaa ka digay in weerarada Israel ay halis gelinayaan nolosha maxaabiistooda ay tahay in dib loogu celiyo Israel.

Afhayeenka Garabka Militariga Xamaas ee Al Qassam, Abu Ubaida ayaa sheegay in mid ka mid ah weeraradaasi lagu ekeeyay goobta lagu hayay haweeneyda laga shaqeynayay in lagu sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska.

Xamaas ayaa xalay sheegtay in weerar xagga cirka ah lagu bartilmaameedsaday goob lagu hayay haweeney reer Israel ah, taas oo la doonayay in lagu sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta.