Hawlgalka Israel ee Daanta Galbeed oo isku bedelay ciqaab wadareed

Israel ayaa lagu eedeeyay in ay si adag u go’doomisay magaaladaasi, isla-markaana aysan jirin cid geli karta, marka laga soo tago meelaha qaarkood ay dadka rayidka ah u ogoshahay in ay ka soo baxaan.

Xaaladda ugu adag ayaa laga soo sheegaya Magaalada Jenin ee koonfurta Daanta Galbeed. Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in Israel ay muujineyso in Falastiiniyiintu ay qiimo badan ku bixi doonaan taageeridda dagaal-yahanada iska caabinta sameynaya.