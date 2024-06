Hawlgalkii Nuseirat oo lagu dilay la haysteyaal Israeliyiin ah

Israel ayaa marar badan loogu baaqay in ciidamadeeda ay ka fogaadaan dilalka ay dadka rayidka ah ugu gaysanayaan Marinka Gaza, taasi bedelkeeda waxay militarigeeda ay si joogto ah uga fogeysaa in ay bartilmaameedsanayaan shacabka aan hubeysneyn.

Maxkamadda ICJ ayaa 24-kii bishii May ugu yeertay Israel in ay si degdeg ah u soo afjarto weerarka ballaaran ee ay horaantii bishaasi ciidamadeeda ka bilaabeen deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza, oo caalamka uu u aqoonsaday aag bani’aadantinimo, haddii ay gabaad u raadsadeen 1.5 milyan oo barakacayaal Falastiiniyiin ah, balse Israel ayaa ku adkeysatay in hawlgalkaasi uu sii socon doono.

Dhanka kale Xafiiska Warfaafinta Xamaas ayaa sheegay in hawlgalka ay ku dhinteen 210 qof oo Falastiiniyiin ah, halka in ka badan 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen.