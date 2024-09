Hay’adaha ugu waaweyn caalamka oo dalbaday in cunaqabateyn lagu soo rogo Israel

15 ka mid ah hay’adaha ka shaqeeya arrimaha bani’aaadantinimada ayaa maanta ku baaqay in Israel la saaro cadaadis caalami ah, si xabad joojin degdeg ah looga sameeyo Marinka Gaza.

Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen ayay ku dalbadeen in cunaqabateyn dhanka hubka ah lagu soo rogo Israel, si gacmaha loo qabto, loogana joojiyo gargaarka bani’aadantinimo ee ay u adeegsaneyso sida hubka oo kale.

Hay’adahan ayaa sheegay in Israel ay si weyn u xanibeyso gargaarka, taas oo ka hor imaaneysa shuruucda caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka.

“Iyadoo weerarada Militariga Israel ee Gaza ay sii kordhayaan, cuntada nafaha lagu badbaadinayo, sahayda dawada, shidaalka iyo agabka teendhooyinka ayaa si nidaamsan gelintaankooda looga xanibay Gaza, ku dhawaad ​​hal sano.” Ayaa lagu yiri bayaanka.

Hay’adaha ka shaqeeya Gaza ayaa warbixintooda ku soo bandhigay in Israel ay is hortaagtay boqolkiiba saddex iyo sideetan (83%) gargaarkii bani’aadantinimo ee la qorsheeyay in la geeyo Gaza, muddada uu socdo dagaalkan.

“Bishii August oo kale 69 gawaarida gargaarka ah ayaa maalintii gelaayay Gaza, marka la barbardhigo colaadda ka hor oo 500 oo baabuur ay maalintii tagi jireen Gaza, taas oo aan markii horeba ku filneyn daboolidda baahida dadka. Bishii August in ka badan 1 milyan oo qof ayaan wax cunto ah helin koonfurta iyo bartamaha Marinka Gaza.” Ayaa lagu yiri bayaanka hay’adaha caalamiga ah.

Hoos u dhacaan ayay sheegeen inay keentay in dadka Gaza ay maalintii waayaan laba waqti oo cunto ah, 24-kii saacna ay halmar wax cunaan.

“Qiyaastii 50,000 oo carruur ah oo da’doodu u dhaxeyso 6-59 bilood ayaa si degdeg ah ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo, dhammaadka sanadkan. 65% insulin-ta loo baahan yahay iyo kala bar dhiigga loo baahan yahay lagama helo Gaza.” Ayaa lagu sheegay bayaanka.

“1.87 milyan oo qof ayaa u baahan hoy, iyadoo ugu yaraan 60% la burburiyay guryihii la deganaa.” Ayaa lagu yiri bayaanka oo sidoo kale lagu sheegay “Hadda, keliya 17 ka mid ah 36-ka isbitaal ayaa qayb ahaan shaqeynaya. Kaabeyaashii muhiimka ahaa, sida warshadaha biyaha, tasiilaadka fayadhowrka iyo foornooyinka rootiga ayaa dhulka lala simay.”

Hay’aduhu waxay walaac ka muujiyeen dilka macna la’aanta ah ee dadka rayidka ah oo shaqaalaha gargaarka ay ku jiraan loogu gaysanayo Gaza, barakacinta joogtada ah ee shacabka, burburinta dhismayaasha, kaabeyaasha dadweynaha, is hortaaga kaalmada bani’aadantinimo, ilaalin la’aanta Israel ee xeerarka caalamiga ah iyo go’doominta guud Gaza ee 17-ka sano jirsatay.

Ka hor Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey ee toddobaadkan ka dhacaya Magaalada New York ayaa waxay hay’adaha gargaarka ugu baaqeen dowladaha inay Israel ka dalbadaan inay joojiso carqaladeynta garagarka naf badbaadinta iyo inay sidoo kale ku soo rogaan cunaqabateyn dhanka hubka ah.

“Waxaan u baahanahay in la sameeyo oo la dhaqangeliyo cunaqabateynta hubka, lana joojiyo dhoofinta hubka iyo qalabka militariga ee khatarta ku ah in loo adeegsado xadgudubyada sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada & sharciga xuquuqul insaanka, soo afjaridda Israel ee go’doominta Gaza, u hoggaansanaanta natiijooyinka & talooyinka Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah (ICJ) iyo fulinta amarkii ICJ, ee ahaa in la soo afjaro sii haysashada dhulka Falastiiniyiinta.” Ayaa lagu yiri bayaanka.

Bayaanka ayaa waxaa ku saxiixnaa hay’adaha kala ah:-

CARE International

Save the Children

ActionAid

Christian Aid

Islamic Relief

War Child

HelpAge International

American Friends Service Committee

Oxfam

DanChurchAid

Norwegian Church Aid

Mennonite Central Committee

Danish Refugee Council

Norwegian Refugee Council

KinderUSA.