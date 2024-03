Heshiiskii xabad joojinta ee Israel iyo Xamaas oo mar kale fashilmay

Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa horaan sheegay in hirgelinta xabad joojinta ku-meel-gaarka ah ee Gaza ay horseedi karto in dagaalka la soo afjaro.

Isniintii, labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay in uu leeyahay sababta hakidka ku yimid dadaaladii dhexdhexaadinta ee laga dhex waday, waana xilli Masar iyo Mareykanka ay maalmo ka hor kalsooni ka muujiyeen in la gaari doono heshiis xabad joojineed.

Saraakiisha Xamaas ayaa dhexdhexaadiyeyaasha Masar iyo Qatar u sheegay in ay marka hore u baahan yihiin in la joojiyo dagaalka, si ay awood ugu yeeshaan in la ogaado maxaabiista weli nool.