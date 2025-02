Hirsabelle oo ciidan cusub u dirtay jiidda dagaalka (SAWIRRO)

Ciidankan oo ka tirsan Daraawiishta Hirshabelle oo boqolaal askari gaaraya ayaa bartamihii bishii January, waxa uu Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) uu tababar ugu soo xiray Magaalada Jowhar. In maanta loo diro jiidda hore waxay ka dambeysay, ka gadaal markii Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage uu Axaddii shalay uu Madaxweynuhu ku booriyay in dhankooda ay hawlgalka ka dardargeliyaan. Ciidanka Xoogga Dalka iyo Ciidanka Difaaca Shacabka ee Macawiisley ayaa muddooyinkan Shabaab kula dagaalamayay deegaanada qaar ee Hirshabelle.

You may also like