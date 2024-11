Hoggaamiyaha cusub ee Xisbullah oo khudbaddiisa 1aad diiradda ku saaray dagaalka Israel

Qassem ayaa ku nuux-nuuxsaday in Xisbullah ay garab u tahay dadka reer Gaza, xilli dunidu ay ku guuldareysatay in Israel laga joojiyo xasuuqa ay ku hayso hooyooyinka iyo carruurta, sida uu yiri.

Qassem ayaa sheegay in haddii Israeliyiinta ay go’aansadaan inay joojiyaan dagaalka ay heshiin doonaan, iyadoo lagu saleynayo shuruudaha ay u arkaan inay ku habboon yihiin xabad joojinta, taas oo macnaheedu yahay in la soo afjaro dagaalka Gaza.

“Dagaal-yahanadu waa dadkii dhulka lahaa iyo wiilashii qarankan, waxayna u dagaalamayaan difaaca dalka. Kuma dagaalamayno magaca cid gaar ah, waxaanse u dagaalamaynaa in aan difaacno Lubnaan iyo in aan garab istaagno Gaza.” Ayuu yiri Naim Qassem.

Ka hor dagaalka hadda ka soconaya deegaanada xuduudda ee labada dal ayuu sheegay in Xisbullah aysan dagaal toos ah raadin kow iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay, ha yeeshee ay hadda diyaar u tahay in ay guul gaarto, haddii lagu khasbo.

“Waxaa ka wanaagsan in la helo iska caabin qaadeysa weeraro difaac, intii la sugi lahaa Israel oo si lama filaan ah inoo soo weerarta, iyada oo fulineysa qorshaheeda. Ilaalinta iyo xoreynta ayaa ka wanaagsan, intii aan sugi lahayn in nala soo weeraro.” Ayuu yiri Hoggaamiyuhu.

Waxaa uu meesha ka saaray fekradda ah in Xisbullah ay kicisay amaba ay uga sii dartay xiisadda Gobolka Bariga Dhexe. Isagoo tusaaleynaya ayuu sheegay in Saraakiisha Mareykanka iyo Israel ay 11-kii bishan ka wada hadleen suurtagalnimada in lagu dhawaaqo dagaal ka dhan ah Lubnaan, laakiiin aanu markii dambe Mareykanku aqbalin qorshahaasi, sida uu yiri.

Waxa uu sheegay in Israel ay tahay dowlad leysa carruurta iyo haweenka, iyadoo dunida oo dhan ay daawaneyso, haddana uu caaalamku ka gaabiyay sida uu sheegay in wax laga qabto dhiigga ay daadineyso.