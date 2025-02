Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel oo digniin ka soo saaray nolosha maxaabiista

Warbaahinta Israel ee bidixda ayaa ku warameysa in Xamaas ay tallaabada hakinta sii deynta maxaabiista u qaadday, waa inaysan arkin in xukuumadda ay dhab ka tahay gelitaanka wejiga labaad ee heshiiska xabad joojinta.

Wareysi uu siiyay Raadiyaha Israel ee 103 FM ayaa wuxuu ku sheegay in sida Madaxweynaha Mareykanka oo kale uu aaminsan yahay in halmar la soo sii daayo maxaabiista, bedelkii marba qayb la soo deyn lahaa.

Waxa uu ka digay in waqtigu uu dhammaanayo iyo in qaabka hadda wax lagu wado ay khatar ku tahay nolosha maxaabiista iyo amniga Israel.

Hoggaamiyaha Mucaaradka ayaa idaacad maxali ah u sheegay in Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu looga baahan yahay in ay tagto Magaalada Doha, si Xamaas ay ula gasho heshiis lagu soo wada sii deynayo dhammaanba maxaabiista harsan.