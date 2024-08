Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel oo Netanyahu u bandhigay inuu qaato heshiiska nabadda

Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel, Yair Lapid ayaa Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ku eedeeyay in uu carqaladeynayo isku dayada lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda Gaza, laguna sii daayo la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza.

Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel ayaa sheegay inkastoo Mareykanka, Masar iyo Qatar ay wadaan dadaalo lagu gaari karo heshiiska aadka loogu baahan yahay uu haddana Raysal Wasaare Netanyahu wiiqayo dadaaladaasi.

Yair Lapid ayaa Netanyahu ugu yeeray in uu joojiyo xagal-daacinta uu wado, isla-markaana uu aqbalo heshiiska nabadda ee Israel iyo Ururka Xamaas.

Ninkan ayaa tilmaamay in Netanyahu ay tahay in uu ka tanaasulo isku dayga uu ku fashilinayo heshiiska is dhaafsiga maxaabiista ee labada dhinac.

“Netanyahu waxaan leenahay jooji isku dayga aad ku burburineyso wada hadalada. Hadda waa inaad wax qabataa, ka hor inta aysan dhiman la haysteyaasha.” Ayuu yiri Yair Lapid.

Talaadadii, Ciidamada Israel ayaa meydadka lix qof oo Israeliyiin ah ka helay deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Marinka Gaza. Dadkan ayaa ku dhintay duqaymaha ay Ciidamada Israel ka gaysanayaan Marinka Gaza. Xamaas ayaa xalay soo bandhigtay muuqaal ay dadkaasi iyagoo nool Netanyahu kaga codsanayeen in uu ka shaqeeyo sii deysmadooda.

Xamaas ayaa waxay sheegtay in la haysteyaal badan oo Israeliyiin ah ay ku baxeen gacanta ciidamadooda, kuwa hadda noolna ay halis ugu jiraan inay dhintaan.

Benny Gantz oo horey isaga casilay, waxa loogu yeero (Golaha dagaalka) ayaa Netanyahu ku dhalleeceeyay in uu fashilinayo wax kasta oo suurtagal ka dhigaya in la sii daayo la haysteyaasha weli nool.

Mr. Gantz ayaa sheegay in xukuumadda Netanyahu oo majaraha ay u hayaan axsaabta midigta fog ay diidan tahay rabitaanka shacabka Israel, ee ah in la joojiyo dagaalka Gaza iyo sii deynta la haysteyaasha Israeliyiinta.

Netanyahu oo xalay la kulmay qoysaska la haysteyaasha ayaa u sheegay in xukuumaddiisu aysan qiimo walba ku bixin doonin, sidii ay guryahooda ugu soo laaban lahaayeen dadkaasi.

“Israel ma geli doonto heshiis kasta, si loo soo sii daayo la haysteyaasha.” Ayuu yiri Netanyahu oo hadalkiisa ku xoojiyay “Haddii uu jiro heshiis la gelayo, waxa uu noqon doonnaa mid ilaalinaya danaha Israel, oo aan marar badan ku celcelinay.”

Netanyahu ayaa rajo beel ku riday qoysaska, ehelada iyo saaxiibada la haysteyaasha, oo dadaal badani ku bixinayay in Xamaas lala galo heshiis horseedaya in maxaabiista la is dhaafsado.