Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel oo sheegay in Netanyahu uu wiiqayo xabad joojinta Gaza

Saraakiisha Xamaas ayaa Axaddii sheegay in is faham laga gaaray inta badan waxyaabihii ay labada dhinac isku hayeen, inkastoo sida ay sheegeen ay jiraan qodobo u baahan in xalkooda la gaaro.

Siyaasiyiintan ayaa Netanyahu ku eedeeyay in is hortagga uu ku sameynayo heshiiska ay halis gelineyso nolosha la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto gudaha Gaza.

Waxa uu sheegay in Raysal Wasaaruhu uu carqaladeynayo dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in xabad joojin lagaga sameeyo Marinka Gaza.

Hoggaamiyaha Mucaaradka ayaa sheegay in Raysal Wasaaraha Israel aanu rabin heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Xamaas.