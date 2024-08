Hoggaamiyaha Xisbullah oo iclaamiyay dagaal jaantaa furan ah oo ka dhan ah Israel

Diblomaasiyiinta ayaa sheegaya inaysan muuqan wax calaamado ah oo lagu cunaqabateyn karo Israel, marka aad eegto in Mareykanku uu gadaal ka taagan yahay, tanina waxaa la leeyahay Iran kama baajin doonto in ay ka aargudato Israel.

Xoghaye Guterres ayaa dhinacyada ugu baaqay in ay is xakameeyaan oo xaaladdana ay dejiyeen, balse Iran ayaa wacad ku martay inaysan ka laaban doonin yoolkeeda ay kaga aargudaneyso fara-gelinta ay Israel ku soo sameysay madaxbannaanideeda dhuleed iyo dhiigii Ismail Haniyeh ee dhulkeeda lagu daadiyay.

Hassan Nasrallah ayaa sheegay in dilka ay Israel u gaysatay buu yiri Ismail Haniyeh, Hoggaamiyihii Xamaas uu keeni doono in ay dagaalka ka wada qayb qaataan dhammaan dhinacyada taageeraya dadka reer Gaza, sida Yemen, Suuriya, Ciraaq iyo Lubnaan.

Iyadoo Israel ay ku adkeysanayso go’aankeeda ah in Xisbullah ay weerarkaasi ka dambeysay ayuu sheegay in ay u bareertay dilka Fuad Shukur, si ay wax yar u qososho, ha yeeshee ay wax badan ooyi doonaan, sida uu yiri.

Mar uu ka hadlayay gantaalka 12-ka qof ku dhinteen ee Sabtidii lagu weeraray Magaalada Majdal Shams ee Buuraleyda Golan ee Suuriya laga haysto ayuu sheegay in ay horey u beeniyeen inaysan iyagu ka dambeen weerarkaasi, balse Israel ay dusha u saarineyso wax aysan iyagu ku shaqo lahayn. Waxa uu sheegay in gantaalkaasi uu ahaa mid ka baxsaday gacanta Ciidamada Israel.

Hoggaamiyaha Xisbullah ayaa sheegay in dhismaha la beegsaday uu ahaa mid rayid, isla-markaana aanu ahayn goob militari, isaga oo intaasi ku daray in ay u aargudi doonaan dadkii rayidka ahaa ee weerarkaasi lagu dilay.

Hoggaamiyaha oo jeedinayay khudbad uu ugu talagalay tacsida Abaanduulihii Garabka Militariga Xisbullah, Fuad Shukur ayaa sheegay in Israel ay ka gudubtay khadka cas, ka dib markii uu ku eedeeyay in Talaadadii ay duqayn ka gaysatay dhisme ay dad rayid ah degan yihiin oo ku yaala duleedka Magaaalda Beirut ee dalkaasi Lubnaan.