Hoggaamiyaha Xisbullah oo sameeyay qirasho la yaab leh iyo farriin uu u diray Israel

Nasrallah ayaa ugu dambayn sheegay in Xisbullah ay rajeynayso in Ciidamada Israel ay duulaan dhinaca dhulka ah ku soo qaadaan dalka Lubnaan, taasoo fursad taariikhi ah u noqon doonta sida uu yiri dagaal-yahanadiisa.

“Kuwani waxaan ugu yeernaa kuwa la deegaameeyay iyo kuwa qabsaday Falastiin.” Ayuu yiri Nasrallah oo hadalkiisa ku xoojiyay in sida keliya ee lagu soo celin karaa ay tahay in la soo afjaro gardarrada lagu hayo shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool Marinka Gaza iyo Daanta Galbeed ee la haysto.

Waxa kaloo uu sheegay in hawlgal militari iyo kororka ciidan ee Israel ee xuduudda uusan keeni doonin in si xoog ah guryahooda loogu soo celiyo Israeliyiintii ku barakacay xiisadda ka taagan xuduudda labada dal.

Wuxuu sheegay in Israel ay Talaadadii damacday in ay isku mar disho afar kun oo qof, Arbacadiina uu qorshaheedu ahaa inay ka takhalusto kun kale, wuxuuna weeraradaasi ku tilmaamay kuwo ay Israel kaga gudubtay dhammaan khadadka cas.

Waxa uu Israel ku eedeeyay in aysan wax dan ah ka gelin nolosha dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, waxa uu intaasi ku daray in ay beegsatay illaa 4,000, oo ah isgaarsiinta gacanta ee lagu wada xiriiro ee Pager iyo Walkie-talkie. Qalabkan ayuu sheegay in ay adeegsanayeen dadka ku nool Lubnaan iyo Suuriya, ka hor inta aan Talaadadii iyo Arbacadii la beegsan.

Hoggaamiyaha ayaa marka hore u mahadceliyay dhammaanba dadkii ka qayb qaatay dadaaladii loogu gurmanayay dhibaneyaasha, isagoona Dowladaha Ciraaq iyo Iran kaga mahadceliyay deeqda caafimaad ee ay dadka dalkaasi u fidiyeen. Hoggaamiyaha ayaa intaasi ka dib sheegay in Israel ay labadii maalmood ee la soo dhaafay isku dayday inay laba daqiiqo gudahood ku disho 5,000 oo qof, wuxuuna sheegay in qaraxyadan ay ahaayeen kuwo aan horey uga dhicin Lubnaan iyo caalamkaba.