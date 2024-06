Hoggaamiyaha Xisbullah oo sheegay in daqiiqad kasta uu dagaal qarxi karo

Afhayeenka ayaa ka digay in weerarada Xisbullah ay sababi karaan in colaaddu ay ku baahdo Bariga Dhexe oo dhan.

Waxa kaloo uu sheegay in Xisbullah ay suurtagal tahay in ciidan dhulka ah ay u soo dirto waqooyiga Israel, taasina ay tahay mid baqdin ku hayso Israel.

Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah, Hassan Nasrallah ayaa sheegay in daqiiqad kasta uu dagaal ka dhex qarxi karo iyaga iyo Israel, isla-markaana ay diyaar u yihiin in ay Israel la galaan dagaal buuxa.