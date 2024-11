Hoggaamiyaha Xisbullah oo sheegay in iyaga iyo Israel ay ku kala bixi doonaan goobta dagaalka

Waxa kaloo uu sheegay in Israel ay riixeyso in dagaalka uu daba dheeraado, iyadoo moodeysa inay kaga adkaan doonto iska caabinta.

Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay in Xisbullah iyo ururada kale ee iska caabinta gobolka ay ku taagan yihiin waddo sax ah, isla-markaana ay u taagan yihiin in dadka Bariga Dhexe laga difaaco cadowga, sida uu yiri.

Hoggaamiyaha ayaa tilmaamay in Israel ay dooneyso inay qabsato dalka Lubnaan, iyaguna ay ka difaacayaan in dhulkooda ay la wareegto.