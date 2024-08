Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta “Israel waxay la kulmi doontaa jawaab xanuun badan”

Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yiri “Iyadoo Maamulada Carabta qaar ka mid ah ay sii wadaan inay la ganacsadaan Tel Aviv ayay Dowladda Colombia mamnuucday in dhuxusha loo dhoofiyo Israel, si looga hortago in dembiyo lagu gaysto.”

Hoggaamiyaha ayaa xusay in illaa iyo hadda ay weerareen 182 markab, kuwaa oo lala xiriiriyay Israel iyo weliba maalgeliyeyaasha reer galbeedka, oo isku dayaya in ay jebiyaan go’doominta ay ku hayaan Dekedaha Israel.

Hoggaamiyaha ayaa tilmaamay in sababta dib u dhaca ay tahay, iyadoo si wanaagsan looga fekerayo nooca aargoosiga ee la doonayo in lagaga aarguto Israel.