Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta oo Sacuudiga uga digay in la soo adeegsado

Abdul-Malik Al-Houthi ayaa xusay in Mareykanka, Israel iyo Ingiriiska ay la yaab ku noqotay sida uu yiri is garabtaagga Yemen ee shacabka Falastiin.

“Mareykanku waxa uu weli isku dayayaa in Sacuudiga uu ku cadaadiyo, si cadaadis na loo soo saaro. Mareykanku wuxuu Sacuudiga ku khasbayaa in uu qaado tallaabooyin cadowtinimo ah waqti xaadirkan oo ka dhan ah Yemen, iyadoo markaasi la taageerayo Israel.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta.

Hoggaamiyaha ayaa khudbaddiisa ku sheegay in Mareykanku uu ku guuldareystay in dalalka Badda Cas uu ku soo daro hawlgalkiisa iyo in dalalka deriska la ah Yemen uu u adeegsado goob uu ka soo weeraro dhulkooda.