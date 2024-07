Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta oo sheegay inay hub cusub u adeegsan doonaan dagaalka Israel

Waxa kaloo uu yiri “Yemen kama laaban doonto mowqifkeeda ku aaddan in la taageero Falastiin. Sahyuuniyaddu waa inay ogaadaan in hoggaamiyeyaashooda ay u soo dhaweeyeen khataraha sii kordhaya.”

“Cadowgu wuxuu horey u awoodi waayay in uu joojiyo hawlgaladayada militari, kuwaas oo kor u kacay oo xoogeystay. Cadowgu ma ahaan doono mid nabad qaba, xitaa Tel Aviv ma ahaan doonto meel amni uu ka jiro, khatartuna way sii socon doontaa.” Ayuu yiri Abdul-Malik Al Houthi, Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta.

Hoggaamiyaha ayaa waxa uu sheegay in Israel ay eedi doonto duqaymahan ay ka gaysatay Hudaydah, waxaana uu carabka ku adkeeyay in ay hadaf ka dhigan doonaan Magaalada Tel Aviv.

Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta ayaa xusay in ay hub cusub u adeegsan doonaan dagaalka Israel, isagoo sheegay in hubkan uu yahay mid ay ugu talagaleen marxaladda 5aad ee dagaalka, inkastoo aanu sheegin waxa uu hubkaasi isugu jiro.