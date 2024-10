Hoggaamiye Kuxigeenka Xisbullah oo sheegay in dagaalka uu daba dheeraan doono

Dhanka kale Naim Qassem ayaa sheegay in Xisbullah ay dhawaan soo dooran doonto hoggaamiye cusub, iyada oo loo marayo habab gudaha ah. Hoggaamiyahan ayuu sheegay in uu bedeli doono Hassan Nasrallah, kaas oo lagu dilay weerar ay Israel ka gaysatay koonfurta Magaalada Beirut.

Waxa sidoo kale uu sheegay in Israel ay moodeyso in Xisbullah ay awoodeeda wiiqmeyso, haddii la dilo madaxdeeda, balse taasi ay ka qaadi doonaan sida uu sheegay firfircooni dheeraad ah iyo inay dagaalka sii wadaan.