Hoggaamiyeyaasha G7 oo kulan ka yeeshay colaadda Ukraine iyo is bedelka Suuriya

Hoggaamiyeyaasha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in ay taageeraan geeddi-socod kala guur ah oo horseedaya in la aamini karo mucaaradka la wareegay dalkaasi, oo ay tahay inay soo dhisaan dowlad loo dhan yahay.

Biden ayaa welwel badan ka qaba in Trump uu meesha ka saaro amaba uu yareeyo taageerada Kyiv. Trump ayaa ololihiisii dib u doorashada ballanqaaday in uu si dhakhsa ah u soo afjari doono dagaalka Ukraine.