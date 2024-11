Hoyga Raysal Wasaare Netanyahu oo la weeraray

Wasiirka Amniga Israel, Itamar Ben-Gvir ayaa sheegay in isku dayada lagu doonayo in lagu dhibateeyo Raysal Wasaare Netanyahu ay ka soo gudbeen dhammaan xuduudaha, isla-markaana uu weerarku ka dhigan yahay khad cas kale oo laga soo gudbay, sida uu yiri.

