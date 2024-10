Human Rights Watch oo ka digtay in Israel ay xasuuq ka gaysato dalka Lubnaan

Waxaa naadir ah in Maxkamadaha Israel ay xukun ku ridaan, haddii ayba dhacdo in askar loo soo xiro xadgudubyo ay u gaysteen dad aan Israeliyiin ahayn.

Human Rights Watch ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in burburka waddadan ay qayb ka tahay waxyaabaha dib u dhigay dadka doonaya in ay isaga barakacaan bariga iyo koonfurta Lubnaan ee dhaca xuduudda ay Lubnaan la wadaagto Israel.

Militariga Israel ayaa Jimcihii sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen fariisimo ay Xisbullah ku leedahay meel u dhow kontoroolka xuduudda ee Al Masnaa, iyagoo ka hortagaya in hubka Iran laga keeno si qarsoodi ah lagu soo gaarsiiyo Xisbullah.

Human Rights Watch ayaa sheegtay in weerarada xagga cirka iyo kuwa dhulka ee Israel ay is hortaagayaan dadka rayidka ah ee isku dayaya in ay noloshooda la baxsadaan.