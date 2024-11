Human Rights Watch oo sheegtay in Israel ay gumeysi cusub gelineyso Marinka Gaza

Hay’adda Caalamiga ah Xuquuqul Insaanka ee Human Rights Watch ayaa ku biirtay hay’adaha ku marqaati furaya Israel in ay dembiyo dagaal ka gaysaneyso Marinka Gaza.

Human Rights Watch ayaa cambaareysay hawlgalka ballaaran ee ay Ciidamada Israel ka wadaan waqooyiga Marinka Gaza, kaas oo baalmarsan shuruucda caalamiga ah.

Hay’addu waxay sheegtay in ololaha militari ee Israel uu yahay mid ay si khasab ah dadka rayidka ah uga rarayaan guryahooda, si halkaasi looga sifeeyo Falastiiniyiinta oo dhan.

“Israel waxay Gaza ka sameysay barakacin xoog leh oo si ula kac ah Falastiiniyiinta looga barakacinayo guryahooda, taas oo ah dembi dagaal.” Ayaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hay’adda Human Rights Watch.

“Ma jirto sabab macquul ah oo militari oo qiil loogu helayo in la barakaciyo ku dhawaad dhammaan dadka Gaza. Halkii laga xaqiijin lahaa ilaalinta dadka rayidka ah amarada lagu daadgureynayo ayaa sababay dhibaato aad u weyn.” Ayaa lagu yiri warbixinta hay’adda.

Hay’adda ayaa sheegtay in amarada barakacinta Israel iyo warbixinada masuuliyiinteeda ay muujinayaan in Madaxda Israel ay si cad u sheegayaan in wax aan macquul ahayn ay tahay in Falastiiniyiinta ay dib ugu soo laabanayaan dhulkooda.

Human Rights Watch ayaa Militariga Israel ku eedeysay inay Marinka Gaza ka dhigeen meel aan lagu noolaan karin.

“Ciidamada Israel waxay burburiyeen inta badan warshadaha biyaha Gaza, fayadhowrka, isgaarsiinta, tamarta, kaabeyaasha kale ee gaadiidka iyo sidoo kale iskuulada & isbitaalada.” Ayaa lagu yiri warbixinta.

Warbixinta ayaa lagu sheegay “Waxaa si nidaamsan loo burburiyay geedo iyo dhul beereed. Kaabeyaal badan oo rayid ah ayaa la burburiyay, taas oo inta badan Gaza ka dhigtay meel aan la degi karin.”

Waxay ku boorisay dowladaha inay cunaqabateyn ku soo rogaan Israel iyo in ay joojiyaan hubka ay ka iibinayaan, iyadoona Human Rights Watch ay Dacwad Oogaha Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah ee ICC, Karim Khan ugu yeertay in uu baaritaan ku sameeyo barakacinta khasabka ah ee Israel iyo ka hortaga xaqa ay u leedahay maxkamaddu in aanay soo noqon dembiyada ka dhanka ah qiyamka aasaasiga ah ee bani’aadantinimada.

Hay’adda U Doodda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ayaa baaritaanadii ay sameysay ku ogaatay in Ciidamada Israel ay dhulka la simeen inta badan deegaanada Marinka Gaza, oo ay ku jirto Rafah oo ku taala cirifka koonfureed ee Marinka Gaza iyo inay dhiseen waddooyinka gala, si looga dhigo meel la haysto oo dhulka Falastiiniyiinta ah, isla-markaana ay Israel waddo qorshe ay gumeysi cusub ku gelineyso Marinka Gaza.

Rafah ayaa isku xirto xadka Marinka Gaza iyo Masar, waana halka ay ku taalo Philadelphi Corridor, oo ah waddada kala qaybisa xadka Gaza iyo Masar.

Ciidamada Israel ayaa horaantii bishii May la wareegay Philadelphi Corridor, iyadoona uu Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu sheegay in joogitaanka Ciidamada Israel ee waddadaasi ay muhiim u tahay amniga Israel, isagoona sheegay in wax kasta oo dhaca aysan ciidamada ka soo saari doonin. Qorshahooda haysashada ee Philadelphi Corridor waa sababta ugu weyn ee caqabadda ku noqotay wada hadaladii xabad joojinta Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Xamaas.

Xamaas waxay sheegtay inaysan aqbali doonin, isla-markaana aanay dhaqangelin doonin xabad joojin shuruud wadata, iyada oo dalalka dhexdhexaadiyeyaasha u sheegtay in heshiiska ay qaadan doonto, kolka la helo damaanadda ah xabad joojin waarta iyo in Ciidamada Israel ay ka wada baxayaan Marinka Gaza oo dhan.

Hay’adda Human Rights Watch ayaa sidoo kale sheegtay in Ciidamada Israel ay waddo kale ka dhisayaan halka lagu magacaabo Netzarim, iyadoo markaasi la xanibayo isu socodka Falastiiniyiinta ee koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza.

HRW waxay sheegtay in burburinta ballaaran Israel ee dhismayaasha la degan yahay iyo kaabeyaasha rayidka ay ka dambeyso siyaasadda gumeysiga cusub lagu gelinayo Marinka Gaza, laguna qaadanayo waqooyigeeda.

Wasiirka Maaliyadda Israel, Bezalel Smotrich ayaa sheegay in Israel ay si aanu mugdi ku jirin u qabsaneyso dhulkaasi, si loo soo dejiyo Israeliyiinta, sida uu yiri.

Wasiirka Amniga Israel, Itamar Ben-Gvir ayaa isna ciidamada ku booriyay in Falastiiniyiinta ay ka sifeeyaan waqooyiga Gaza, isla-markaana ay ka dhigaan dhul ay Israel leedahay.

Smotrich iyo Ben-Gvir waxaa lagu sheegaa labada nin ee ugu xagjirsan ee ka tirsan Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Raysal Wasaare Netanyahu, waana ragga axsaabta midigta fog ku metela xukuumadda isbahaysiga.

Wararka kale ee la helayana waxay sheegayaan in siyaasadda Israel iyo qorshaha socdaa uu yahay in dhulka waqooyiga Gaza laga dhigo aag militari oo laga ilaaliyo amniga koonfurta Israel.

Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey, Volker Türk ayaa mar sii horreysay Ciidamada Israel ku eedeeyay in burburin aan la arkin ay ku hayaan guryaha shacabka iyo kaabeyaasha danta guud, isla-markaana ay yihiin dembi dagaal, marka loo eego sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.

Cagaf-cagafyada Ciidamada Israel ee ku sugan waqooyiga Marinka Gaza iyo diyaaradhooda dagaalka ayaa burburin ku wada dhismayaasha ku yaala meel dhowr iyo toban kiilo-mitir u jirta xeendaabkii ay horey Israel uga dhex sameysay Marinka Gaza iyo waxa ay ku sheegto koonfurta Israel, balse ah dhulka Falastiiniyiinta ee horaan la qabsaday.

Qorshaha Falastiiniyiinta looga rarayo guryahooda ayaa ah wax soo jiidanaya, isla-markaana sii kicinaya dareenka kacsan bulshada caalamka ee lagaga soo horjeedo ficilada iyo habdhaqanka khalafsan ee Israel.

Volker Türk ayaa Jimcihii codsaday in baaritaan madaxbannaan lagu sameeyo dembiyada dagaal iyo xasuuqa ay Israel ka gaysaneyso Marinka Gaza.