IGAD oo xarun Dhaqaalaha Buluugga ah ka hirgelineysa Muqdisho (SAWIRRO)

“Waxaan kaloo ku heshiinay in Somaliya ay qayb weyn ka qaadato shaqooyinka iyo howlaha ay IGAD qabato, sida dowladaha kale in halkan iyagana qaybtooda lagu qabto oo shirarka IGAD ay Somaliya ku soo darto.” Ayuu yiri Wasiir Fiqi.

