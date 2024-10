In ka badan 70 qof oo lagu dilay duqayn ka dhacday Beit Lahiya, Gaza

Ugu yaraan 73 qof oo ay ku jiraan dumar iyo carruur ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay duqayn ay Israel ka gaysatay deegaanka Beit Lahiya ee waqooyiga Marinka Gaza.

Tobanaan kale ayaa ku dhaawacantay duqaynta Israel ay xalay ka gaysatay waqooyiga Marinka Gaza, sida ay sheegeen masuuliyiinta goobta ku sugan.

Xafiiska Warfaafinta Gaza ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ka badan karto inta hadda la ogyahay, maadaama ay jiraan dad fara-badan oo dhaawacyo culus qaba iyo kuwo kale oo la tuhunsan yahay in ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha.

Dhimashada iyo dhaawaca faraha badan ayaa ka dhashay duqayn loo gaystay guryo ay deganaayeen dad u badan qoysas, kana mid ah dadka deegaanka.

Xafiiska Warfaafinta Gaza ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israel ay garaaceen xaafad ay dadku ku badan yihiin.

Wakaaladda Wararka Falastiiniyiinta ee WAFA ayaa ku warantay in weerarku uu dhulka la simay dhisme dhan oo la deganaa.

Kooxaha samatabixinta ayaa wajahaya caqabad ku saabsan isgaarsiinta iyo adeegga internet ee deegaanka oo Israel ay jartay.

Israel waxay sheegtay inay hubineyso wararka sheegaya in dad badan oo rayid ah ay ku waxyeeloobeen duqaynta, inkastoo ay been abuur ku tilmaamtay tirooyinka ay daabaceen masuuliyiinta caafimaadka, isla-markaana aysan isu dhigmin xogta ay hayaan ciidamadeeda.

Barraha bulshada ayaa la soo dhigay muuqaal muujinaya meydadka qaarkood oo la karfanay, isla-markaana la dhigay Isbitaalka Al-Awda ee waqooyiga Marinka Gaza.

Agaasimaha Isbitaalka Al-Awda, Mohamed Saleha ayaa sheegay in ay qaabileen tiro badan oo dhaawacyo, taas oo ka dhigtay in qaybaha isbitaalkaasi ay buux-dhaafiyaan, isagoona xusay in dhaawacyada qaarkood lagu daweynayo sagxadda.

Weerarkan ayaa yimid, saacado uun ka dib, markii Ciidamada Israel ay rasaas ku harqiyeen Isbitaalka Indonesian oo ku yaala Beit Lahiya.

Ciidamada Israel ayaa lagu eedeeyay in ay hareereeyeen isbitaalkaasi, ka hor inta aan goobta laga maqlin rasaas xoogan.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin agagaarka isbitaalka, balse waxay sheegeen inaysan si ula kac ah rasaas ugu ridin.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in in ka badan 40 qof oo bukaan ah iyo sidoo kale shaqaale caafimaad ay ku jiraan gudaha isbitaalka, iyadoo markii dambe sheegtay in laba qof ay u dhinteen koronto la’aan iyo sahayda caafimaadka ee isbitaalkaasi ka go’an.

Ciidamada Israel oo horaantii bishan dib ugu soo laabtay deegaanada waqooyiga Gaza ayaa si guud u go’doomiyay dhulkaasi, iyadoona uu taliskoodu sheegay in ciidamadu ay kula dagaalamayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta.

Xafiiska Qaramada Midoobey ee Xiriirinta Arrimaha Bani’aadantinimada ee OCHA ayaa sheegay in Israel ay ka hortaagan tahay in ay halkaasi keenaan kala bar kolonyada gargaarka bani’aadantinimo ee u raran Qaramada Midoobey.

Israel ayaa Jimcihii sheegtay in illaa 30 baabuur oo sahay siday ay u ogolaatay inay gaaraan waqooyiga Marinka Gaza, oo ay ku jiraan cunto, biyo, sahay caafimaad iyo qalab hoy, balse ilaha caafimaadka maxaliga ayaa sheegay in gargaarka aan la gaarsiinin meelaha ugu daran ee ay dhibaatadu ka jirto.

Israel ayaa marar badan beenisay in ay xanibeyso gargaarka sida weyn loogu baahan yahay, ha yeeshee Mareykanka ayaa dhawaan ka dalbaday inay sare u qaaddo helitaanka gargaarka bani’aadantinimo ee Gaza ama ay halis ugu jirto in uu ka jaro qayb ka mid ah taageeradii militari ee uu siinayay.

Israel ayaa waxaa muuqata inaysan masuuliyad gaar ah iska saareen ilaalinta iyo badqabka ee shacabka aan waxba galabsan.