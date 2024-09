Ingiriiska oo joojiyay qaar ka mid ah shatiyada hubka ee Israel

Ka dib markii Dowladda Ingiriiska ay dib u eegis ku sameysay in dagaalka Israel ee Marinka Gaza uu waafaqsan yahay sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimo iyo in kale ayuu Wasiirka Arrimaha Dibadda, David Lammy ku dhawaaqay in London ay joojisay 30 ruqsad ama shati ee agabka militari looga iibinayay Israel.

Ruqsadaha la joojiyay waxaa ka mid ah shatiyadii Israel looga iibin jiray qaybaha diyaaradaha militariga, helicopterada, drones-ka iyo walxaha fududeeya beegsiga hadafyada militari ee dhulka.

Saraakiisha Ingiriiska ayaa sheegay in baaritaankii la sameeyay lagu ogaaday in ay jirto khatar cad, oo ah in qalabka laga iibiyo Israel loo adeegsan karo xadgudubyo ka dhan ah bani’aadantinimada, taasina ay halis ku tahay xeerarka caalamiga ah.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ingiriiska ayaa gelinkii dambe ee Isniintii sheegay inaysan si dhameystiran u wada joojin shatiyadii hubka ee Israel, sababtu tahay siyaasadda dibadda oo ku lug leh go’aamo adag.

Hase yeeshee Wasiirka ayaa iftiimiyay in tani aysan noqon doonin tallaabadii ugu dambeysay.

“Waxaan mar walba raadin doonnaa inaan qaato go’aamadan oo kale, si waafaqsan mabaadi’dayada.” Ayuu yiri Wasiir Lammy oo ka hadlayay Aqalka Baarlamaanka Ingiriiska ee Commons.

Wasiirka ayaa tilmaamay in Baarlamaanka UK looga baahan yahay in ay si dhab ah u qaataan doorkooda ku saabsan ku dhaqanka sharciga shatiga dhoofinta, oo ka tarjumaya shuruudaha la daabacay iyo xaaladaha gaarka ah ee u baahan in lala tacaamulo.

Wasiirka oo garowsan xasaasiyadda ay arrintan leedahay ayaa wuxuu yiri “UK Waxay sii wadeysaa taageerada xaqa ay Israel u leedahay inay is difaacdo, si waafaqsan sharciga caalamiga ah.”

Tani ayuu macnaheedu yahay inaysan Israel ku garab siin doonin inay ku xadgudubto sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka, waana xilli Israel ay caalamka u muujisay, sida ay halis ugu tahay wixii ay dunida ku heshiisay.

Ingiriiska ayaa muddooyinkii ugu dambeysay dib u eegis ku sameynayay siyaasaddiisa dibadda ee Israel, ka dib markii Xisbiga Shaqaalaha UK uu ku guuleystay doorashadii bishii July ka dhacday dalkaasi.

Raysal Wasaaraha cusub ee Ingiriiska, Keir Starmer ayaa cadaadis kala kulmaya shacabka dalkaasi, si loo joojiyo hubka laga iibiyo Israel.

Raysal Wasaare Starmer ayaa dhawaan sheegay inaanan loo dulqaadan karin waxa ka socdo Gaza, isagoona ku baaqay inaanan la aqbalin inay sii socdaan, sida uu yiri.

David Lammy, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ingiriiska ayaa bishii August sheegay in ay dembi dagaal tahay in dadka rayidka ah loo dilo buu yiri gaajo, isagoo intaasi ku daray in ay dembi dagaal noqonayso, haddii gaajeysiinta loo adeegsado, sida hub oo kale.