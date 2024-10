Iran oo mar kale diyaar u ah inay ruxdo Israel

Ebrahim Jabbari ayaa tilmaamay jugraafi ahaan in Israel ay ku fadhiso cabir yar, marka loo eego dalka Iran, sidaasi daraadeedna ay tahay in Tel Aviv ay taxadarto.

Wararka ayaa sheegaya in Ilaalada Kacaanka Iran ay rakibteen gantaalada guuxooda ka dheereeya ee qorshuhu yahay in lagu garaaco Israel, haddiiba ay dhacdo in la soo weeraro.