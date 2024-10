Iran oo Mareykanka ku wargelisay in ay xarga goosan doonto

Xeel-dheereyaasha ayaa sheegaya in Mareykanka ay tahay in uu ka fiirsado dagaalkan, haddii kalena danihiisa gobolka iyo saldhigyada ciidamadiisuba ay la kulmi doonaan weeraro aan joogsi lahayn, taasina ma ahan mid ay Washington hadda diyaar u tahay.

Taliska Ilaalada Kacaanka ayaa dalalka reer galbeedka uga digay wax kasta oo horseedaya in Israel ay xadgudub ku soo sameyso dalka Iran. Taliska ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay hadaf militari noqon doonaan xarumaha iyo danaha dowladaha shiseeye ee Gobolka Bariga Dhexe, haddii aysan joojin taageeradooda Israel.

Saraakiisha Mareykanka ayaa la aaminsan yahay in ay Israel kala shaqeynayaan, sidii ay uga aargudan lahayd Iran, inkastoo Washington aysan dooneyn in Israel ay weerarto kaabeyaasha muhiimka ah ee Iran, sida xarumaha tamarka nukliyeerka iyo weliba saliidda, haddii kalena dagaalka uu oodda jabsan doono.

Madaxweyne Pezeshkian ayaa Warbaahinta u sheegay in dalkiisa lagu khasbay in Talaadadii uu weeraro Israel, ka dib dilkii Israel ay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyen ugu gaysatay magaalada caasimadda ah ee Tehran.

Madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian oo booqasho ku jooga Magaalada Doha ayaa muujiyay in danta Israel ay ku jirto in ay ka baaqsato weerarka Iran.

Saraakiishan ayaa sheegay in Tehran ay wacad ku martay in Israel ay la kulmi doonto jawaab aan caadi aayn, oo ay ku jirto beegsiga kaabeyaasha muhiimka ah ee Israel.

Saraakiil Iraaniyiin ah ayaa Telefishinka Al Jazeera u sheegay in Tehran ay u caddeysay Washington in uu dhammaaday waqtigii ama wejigii is xakameynta ee halka dhinac.