Iran oo sheegtay in Israel ay isticmaashay hawada dal Carbeed

Mareykanka ayaa mar sii horreysay sheegay in Tehran lagu wargeliyay in weerar uu ku soo socdo, ka hor inta aan la fulinin.

Dhanka kale Tehran ayaa xalay xaqiijisay in tirada askarta kaga dhimatay duqaymaha ay gaartay afar askari, ka dib markii ay shalay sheegtay in laba askari ay kaga dhinteen.