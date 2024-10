Iran oo weerar lala yaabay ku qaadday Israel

“Ciidamadu hadda ma arkaan wax khatar ah oo ka jirta hawadeenna.” Ayuu yiri Afhayeenka, isagoona shacabka ugu baaqay in ay is dejiyaan.

Xiisadda Bariga Dhexe ayaa hadda ka gudubtay cabsidii laga qabay isku dhac ballaaran oo gobolka ah, ka dib markii Iran ay caawa raxan gantaalo ah ku weerartay Israel, taas oo ku tusineysa in gobolka uu cagta saaray wixii in badan laga digayay.