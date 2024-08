Is mari-waa ka taagan qorshaha xabad joojinta Gaza iyo is dhaafsiga maxaabiista

Ururka Xamaas ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay hindisaha cusub ee ay habeenkii Jimcihii soo bandhigeen Mareykanka, Masar iyo Qatar, kaas oo ay sheegeen inuusan damaanad qaadeen in Ciidamada Israel ay ka wada baxayaan Marinka Gaza.

Osama Hamdan oo ka tirsan Xafiiska Siyaasadda Xamaas ayaa sheegay in wada hadalada aysan meelmar noqon doonin, haddii aan dib loogu laaban is afgaradkii ay iyaga iyo Israel 2-dii bishii July ka gaareen qaabka loo fulinayo qorshaha xabad joojinta Gaza iyo is dhaafsiga maxaabiista ee labada dhinac.

Osama Hamdan oo xalay Warbaahinta ka soo muuqday ayaa sheegay in ay dalalka dhexdhexaadiyeyaasha u caddeeyeen inaysan dooneyn soo jeedin cusub oo xabad joojin ah, balse ay u baahan yihiin in lagu heshiiyo habka hirgelinta.

“Mar hore ayaan u xaqiijinay dhexdhexaadiyeyaasha inaanan u baahneyn wada-xaajood cusub oo xabad joojin ah. Waxaan u baahanahay inaan ku heshiino habka loo hirgelinayo.” Ayuu yiri Osama Hamdan.

Osama Hamdan ayaa duray hadalkii Isniintii ka soo yeeray Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ee ahaa in Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu uu aqbalay soo jeedinta la cusbooneysiiyay.

“Tani waxay dhalineysaa mad madow badan, sababtoo ah ma ahan wax aan ku heshiinay.” Ayuu yiri Osama Hamdan.

Hamdan ayaa carabka ku adkeeyay inay doonayaan oo keliya in la fuliyo hindisihii uu Madaxweyne Joe Biden soo bandhigay 31-kii bishii July, kan hadda miiska saarana aanu iyagu khuseyn.

“Waxaan doonaynaa oo keliya in la fuliyo hindisihii uu horey u soo bandhigay Madaxweynaha Mareykanka, kaas oo aan aqbalnay.” Ayuu yiri Hamdan.

Madaxweyne Biden ayaa xilligaasi soo bandhigay hindise ka kooban saddex weji, oo lagu gaarayo xabad joojin waarta iyo sii deynta la haysteyaashii Israeliyiinta ee lagu soo qafaashay weerarkii October 7-deedii, iyadoo ay Xamaas ku bedelaneyso maxaabiis badan oo Falastiiniyiin ah, kuna xiran xabsiyada Israel. Biden oo markaasi Warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in soo jeedintan uu ka helay dhanka Israel.

Osama Hamdan ayaa Raysal Wasaare Netanyahu ku dhalleeceeyay in uu mar kastaba ka baxo wax kastoo ay ku heshiiyaan, si uu u raaligeliyo axsaabta midigta fog ee isbahaysiga la ah xukuumaddiisa, kuwaa oo ka soo horjeeda in dagaalka la soo afjaro, isla-markaana diidan in heshiis lala gaaro Xamaas.

Saraakiisha Xamaas ayaa Tel Aviv ku eedeeyay inay dooneyso oo qura xabad joojin ku-meel-gaar ah, taas oo sida ay sheegeena aanay aqbali karin.

Xamaas ayaa mar sii horreysay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dagaalku uu socon doono, illaa iyo inta lagaga heshiinayo xabad joojin dhameystiran iyo in Ciidamada Israel ay ka wada baxayaan dhammaanba meelaha ay kaga sugan yihiin Marinka Gaza.

Raysal Wasaare Netanyahu ayaa habeen hore sheegay, inkastoo uu saaran yahay cadaadis caalami ah, haddana ay jiraan waxyaabo aysan Israel ka tanaasuli karin, oo sida uu sheegay ku xiran amnigeeda.

Netanyahu ayaa ku adkeystay in Ciidamada Israel ay sii joogi doonaan meelo ay ka mid tahay Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar.

“Marka laga soo tago dadaalka weyn ee aan ugu jirno dib u soo celinta la haysteyaasha, haddana waxaan ku adkeysanaynaa mabaadii’da aan dejinay, kuwaas oo lagama maarmaan u ah amniga Israel.” Ayuu yiri Netanyahu.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in Netanyahu ay ku adag tahay in uu aqbalo in la dhameystiro heshiiska xabad joojinta, inta ay farqaha ku dhegan yihiin Wasiirada mayalka adag ee garabka midigta fog ku metela xukuumaddiisa.

Inkastoo Mareykanku uu juhdi badani ku bixinayo in la joojiyo dagaalka ka soconaya Marinka Gaza iyo in la sii daayo la haysteyaasha Israel, haddana is mari-waaga dhinacyada ayaa adkeynaya in heshiis la gaaro.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka oo booqashadiisii 9aad ku jooga Bariga Dhexe, tan iyo markii uu dagaalku bilowday ayaa ka shaqeynaya, sidii xabad joojin looga samayn lahaa Marinka Gaza.

Blinken ayaa sheegay in booqashadan ay noqon karto fursaddii ugu dambeysay ee xabad joojin looga dhaqangelin karo Gaza.