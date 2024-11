Israel iyo Lubnaan oo cagta saaray dagaal muddo dheer

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa xaqiijisay in tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay duqaymaha Israel ay gaartay ku dhawaad saddex kun oo qof iyo dhaawaca in ka badan 13,400 oo qof.

Xisbullah ayaa horey ugu hanjabtay in Israeliyiintii horey ugu barakacay gantaalaha isaga gudba xuduudda labada dal aysan dib ugu soo laaban doonin guryahooda, inta uu socdo dagaalka Gaza, dagaalka dhinaca dhulka ahna uu keeni doono in Israeliyiin kaloo hor leh ay ka cararaan guryahooda waqooyiga Israel.