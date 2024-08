Israel oo 100 qof ku dishay iskuul ku yaala Marinka Gaza (SAWIRRO)

Agaasimaha Isbitaalka Al-Ahli, Fadl Naeem ayaa sheegay in dadka qaarkood ay adag tahay in la aqoonsado, dhaawacyada halista badan ee soo gaaray awgood.

Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in saakay ay dhacdo xanuun badan ka dhacday dugsigaasi, iyaga oo sheegay in ay arkayn meydad badan oo si xun u go’go’ay.