Israel oo aag kale oo dagaal ka furtay Marinka Gaza

Xamaas ayaa sheegtay in Israel uu qorshaheedu yahay in ay shacabka nacsiiso dhulkooda, si mustaqbalka dhow ay iyadu u qaadato, ha yeeshee aysan ku guuleysan doonin, shacabkuna ay ku adkeysan doonaan in dhulkooda ay sii joogaan.

Dhanka kale Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa xalay sheegtay in duqaymahaasi ay ku dhinteen 70 qof, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaa oo dhammaantood dad barakacayaal ah.

Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in taangiyada Ciidamada Israel iyo diyaaradahooda dagaalka ay si ba’an u duqeeyeen dhulka cufan ee ku yaala jiidda bari ee Khan Yunis, iyadoo aan la gaarin muddadii shacabka loo qabtay in halkaasi ay uga baxaan.